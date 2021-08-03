Стали известны подробности поисков похищенной в Алтайском крае девочки

Похищенную в селе под Бийском девочку искали более 300 человек: спасатели, полицейские, водолазы и неравнодушные местные жители. Сначала родители пытались найти свою дочь сами, но потом обратились в правоохранительные органы. Найденные в разных местах вещи ребенка натолкнули участников операции на мысль, что это не несчастный случай. Об этом рассказал глава администрации Малоенисейского сельсовета Михаил Неверов.

«Утром были обнаружены вещи [девочки] на берегу реки. Телефон и часть одежды. Думали, что она пошла купаться и утонула. Были вызваны водолазы, которые обследовали акваторию, береговую линию, на глубине просматривали. После этого нашли ближе к обеду велосипед, очки и кепку в лесном массиве. Это примерно пять километров от берега реки. Тут уже стало понятно, что это не несчастный случай, а кто-то подбрасывает эти вещи, водит всех за нос», — сообщил Неверов.

Глава села добавил, что после этого поиски переместились в лес. Полицейские, спасатели и волонтеры прочесали все дороги и вышли на след. Неверов также рассказал, что обвиняемый в преступлении — местный житель, который родился в этом селе.

«Человек замкнутый, сам по себе жил. Вреда людям с его стороны я не замечал. Сам по себе жил, где-то металл нароет, продаст, воровать — не воровал, сам себя кормил», — описал глава администрации похитителя девочки.

По данным следствия, с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за ребенком. Днем 31 июля девочка каталась на велосипеде, мужчина толкнул ее, связал руки и ноги, засунул в мешок, отвез к себе домой и запер в подвале. Сейчас обвиняемый в бегах. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Девочке оказывают психологическую помощь.