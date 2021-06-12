Стали известны подробности похищения ребенка в Подмосковье

Мать похищенной в Видном девочки оставила ее с собутыльниками, с которыми познакомилась накануне, сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, пара, представившаяся Альбиной и Михаилом, познакомилась с матерью девочки в Москве. После этого они поехали к ней в Видное выпивать.

Наутро женщина попросила чужих людей посидеть с девочкой, а сама ушла в больницу к подруге. Как пишет Life Shot, Михаил повздорил с соседями и убежал. Альбина тоже решила уйти и взяла ребенка с собой. По одной из версий, уточнил Telegram-канал, Альбина вместе с девочкой сейчас может находиться на даче в Ступине.

Как рассказала представитель СУ СК России по Московской области Ольга Врадий, по факту похищения девочки завели уголовное дело.