Стали известны подробности об уголовнике, подозреваемом в убийстве семьи в Хакасии

Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии был судим по тяжким статьям. Он освободился из колонии недавно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

«Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения. Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции», — рассказали в полиции.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по региону сообщили об убийстве семьи из пяти человек в хакасском селе Джирим. Преступник расправился с женщиной, ее мужем, сыном, внучкой и братом супруга. На телах погибших нашли колото-резаные ранения. Их отправили на экспертизу. Как сообщили местные СМИ, подозреваемого поймали трое местных жителей — они сбили его машиной и связали.

По данным телеканала РЕН ТВ, убийца стучался и в другие дома. Он бегал по селу, сообщил канал, и пытался ворваться к людям. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». На месте преступления работают следственно-оперативная группа и криминалисты.