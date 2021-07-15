Стали известны подробности о мужчине, напавшем на пассажиров автобуса в Азове

Мужчина, который напал сегодня на трех пассажирок автобуса в Азове, 10 дней назад выписался из психиатрической клиники. Об этом написал Telegram-канал Baza.

После нападения две женщины получили ранения, а одна скончалась на месте. Журналисты выяснили, что жертв могло быть больше, но пассажиры смогли вовремя вытолкать нападавшего из автобуса, и тот сбежал с места преступления.

По предварительным данным, у подозреваемого диагностирована параноидальная шизофрения, 10 дней назад мужчину забрал из больницы его брат. Пока полиция все еще разыскивает преступника.

В Следственном комитете по региону ранее сообщили, что 51-летний мужчина ехал в автобусе, который следовал по маршруту город Азов — село Круглое. В качестве оружия он использовал нож. Им он нанес ранения трем пассажирам, при этом целился мужчина в область жизненно важных органов. На месте происшествия работают криминалисты и следователи. СК опубликовал видео, сделанное в автобусе.

Несколько дней назад полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина. Тело мужчины с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в селе Маккавеево в Забайкалье. На допросе подозреваемый признал свою вину.