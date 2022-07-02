Стали известны подробности нападения алабая на хозяев в Бурятии

Хозяин собаки, 17-летний подросток и его дядя пострадали от нападения своего питомца породы алабай. Источник «360» рассказал подробности произошедшего со слов пострадавшего.

Трагедия разыгралась рано утром, когда юноша вышел налить Цезарю воды. В этот момент пес выскочил из вольера. Довольно долго подросток пытался заманить собаку обратно в загон, и спустя некоторое время при помощи собачьего корма это удалось. Когда юноша попытался закрыть дверь, Цезарь выскочил. Пытаясь предотвратить побег, парень выставил ногу. Собака восприняла это как угрозу и напала на хозяина.

Пес напрыгнул на юношу сзади и схватил за плечо, тот устоял на ногах и сумел освободиться от собачьей хватки. Но пес снова напал, стал кусать руку. Парню удалось оторвать от себя животное и забежать в дом. Подросток истекал кровью, но через некоторое время пришел его дядя Илья и помог обработать рану.

Мужчина предпринял попытку загнать собаку в вольер, использовав для этого палку. Цезарь напал и на него, ухватив за плечо. Юноша не мог помочь дяде, потому что боялся собаки, поэтому он позвал на помощь. На крик откликнулся случайный прохожий. В это время Илья смог освободиться от собаки и зашел в дом.

Приехала скорая помощь, наряд полиции и служба отлова. Собаку усыпили и увезли в приют, где животное обследуют ветеринары. Постадавших доставили в больницу, оказали им первую помощь. Мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, а юноша остался в больнице.