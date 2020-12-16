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    16 декабря 2020, 12:07

    Стали известны подробности ликвидации боевика в Чечне

    Екатерина Шамина

    Следственный комитет раскрыл подробности ликвидации чеченского боевика в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщил РИА «Новости».

    Спецоперация по ликвидации боевика прошла вечером 15 декабря в селе Катар-юрт. Полицейские обнаружили 32-летнего Казбека Байдулаева из незаконных вооруженных формирований. Мужчина находился в розыске восемь лет по уголовному делу, заведенному по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

    Во время задержания Байдулаев бросил в представителей правоохранительных органов гранату. Боевика пришлось застрелить. Из сотрудников и жителей села в ходе операции никто не пострадал.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров после контртеррористической операции уточнил, что у Байдулаева не было сообщников, обстановка в районе спокойная, ограничений не вводилось. Он также отметил, что власти республики полностью контролируют ситуацию в регионе и знают обо всех, кто находится в розыске и их пособников.

    Следователи в Чечне, по информации ТАСС, завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.