Стали известны подробности ликвидации боевика в Чечне

Спецоперация по ликвидации боевика прошла вечером 15 декабря в селе Катар-юрт. Полицейские обнаружили 32-летнего Казбека Байдулаева из незаконных вооруженных формирований. Мужчина находился в розыске восемь лет по уголовному делу, заведенному по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

Во время задержания Байдулаев бросил в представителей правоохранительных органов гранату. Боевика пришлось застрелить. Из сотрудников и жителей села в ходе операции никто не пострадал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после контртеррористической операции уточнил, что у Байдулаева не было сообщников, обстановка в районе спокойная, ограничений не вводилось. Он также отметил, что власти республики полностью контролируют ситуацию в регионе и знают обо всех, кто находится в розыске и их пособников.

Следователи в Чечне, по информации ТАСС, завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.