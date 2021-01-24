Стали известны подробности двойного убийства на свадьбе в Новой Москве

Двойное убийство в Новой Москве произошло на второй день свадебного торжества. Все началось с танцевального конкурса, в котором соревновались брат жениха и друг невесты. Противостояние переросло в драку и закончилось стрельбой.

Как выяснил «Московский комсомолец», жених и его брат уже много лет назад приехали в Москву из Молдавии. Первый день свадьбы прошел мирно и дружно. Все началось с танцевального конкурса, в котором сошлись брат жениха и друг невесты.

На второй день родственник жениха изрядно выпил и перешел с русского на молдавский, что возмутило его недоброжелателя. Мужчины начали драться. Гости особого значения конфликту не придали. После этого разборки продолжились на улице. Звуки выстрелов были похожи на хлопки салюта.

Невеста сама провожала своего друга, которого подозревают в убийстве двух человек. По данным «Московского комсомольца», оружие предполагаемому преступнику подвез его брат, у которого якобы проблемы с наркотиками.

Накануне правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве в загородном клубе в Новой Москве. Следователи завели уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».