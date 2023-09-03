03 сентября 2023, 09:10
Стали известны подробности ограбления квартиры актрисы Юлии Рутберг
РЕН ТВ: из дома актрисы Юлии Рутберг украли драгоценности и деньги
Из московской квартиры народной артистки России Юлии Рутберг вынесли не только деньги, но и драгоценности. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По информации журналистов, в полицию по поводу ограбления квартиры на Смоленской-Сенной площади пришлось обращаться сыну актрисы, которая находится сейчас на гастролях.
Реклама
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что злоумышленники могли знать об отсутствии Юлии Рутберг дома, что позволило им украсть оттуда два миллиона рублей и порядка семи тысяч евро.
Ограбления
Москва 2023
Реклама
Реклама