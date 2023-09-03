Криминал 03 сентября 2023, 09:10 Стали известны подробности ограбления квартиры актрисы Юлии Рутберг РЕН ТВ: из дома актрисы Юлии Рутберг украли драгоценности и деньги РИА «Новости»

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Из московской квартиры народной артистки России Юлии Рутберг вынесли не только деньги, но и драгоценности. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в полицию по поводу ограбления квартиры на Смоленской-Сенной площади пришлось обращаться сыну актрисы, которая находится сейчас на гастролях.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что злоумышленники могли знать об отсутствии Юлии Рутберг дома, что позволило им украсть оттуда два миллиона рублей и порядка семи тысяч евро.