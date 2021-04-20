Стали известны подробности дела о заказном убийстве в Ростовской области

В Ростовской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в организации заказного убийства. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета России.

Как пишет rostovgazeta.ru, мужчины 26 и 28 лет предложили знакомому совершить убийство. За это они готовы были заплатить 300 тысяч рублей.

Подозреваемые планировали с помощью заказного убийства расправиться с мужчиной из-за личных неприязненных отношений. Они передали предполагаемому исполнителю убийства оружие — обрез и патроны к нему. Но последний обратился в управление ФСБ и раскрыл все детали планируемого преступления.

Чтобы задержать преступников, сотрудники правоохранительных органов организовали инсценировку убийства. Заказчиков задержали. Они находятся под стражей.

Расследуются все детали покушения. Обвиняемым может грозить пожизненный срок.