Стали известны подробности ранения полицейского при стрельбе на Рязанском проспекте

Во время стрельбы на Рязанском проспекте столичный полицейский получил серьезные травмы. Преступник ранил правоохранителя в грудь и бедро. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По его словам, полицейский получил несколько ранений в грудную клетку, плечо, бедро и кисть руки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в оперблоке.

После проведения операции его отправят в реанимацию для дальнейшего лечения.

Источник опроверг смерть второго полицейского при стрельбе на Рязанском проспекте Подробнее

Вечером 18 сентября полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия на станции метро «Рязанский проспект». По неподтвержденной информации, правоохранители должны были задержать сотрудника ППС, подозреваемого в получении взятки. Но он оказал сопротивление и открыл огонь.

Сейчас мужчина задержан, его ждет допрос следователей. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.