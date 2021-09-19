Стали известны личности погибших при крушении гидросамолета в ХМАО

Погибшие при крушении гидросамолета «Белый ястреб» около озера Глубокое в Ханты-Мансийском автономном округе были супругами. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство опубликовало видео с места крушения.

На опубликованных кадрах видно, что около обломков работают сотрудники правоохранительных органов.



В Уральской транспортной прокуратуре отметили, что трупы пилота и его жены нашли. Гидросамолет достали из воды. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники осматривают место происшествия, гидросамолет и тела погибших.

В ближайшее время следователи назначат судебные экспертизы, а также отправят на проверку образцы топлива и масла, которые использовались в гидросамолете.

К мероприятиям присоединился Серовский транспортный прокурор. Он намерен проверить выполнение закона о безопасности полета. По факту крушения следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование также находится на контроле транспортной прокуратуры.

Гидросамолет потерпел крушение в минувшую пятницу, 17 сентября. По данным МЧС, он упал в озеро Глубокое в 85 километрах от города Советский. На поиски пропавшего воздушного судна отправились 20 человек и шесть единиц техники.