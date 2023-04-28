Эксклюзив 28 апреля 2023, 15:52 Стали известны итоги заседания Бутырского суда по делу Хачатуряна Гособвинитель огласил обвинения по делу Хачатуряна в Бутырском суде РИА «Новости»

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Бутырский районный суд Москвы оставил без удовлетворения ходатайства родственников Михаила Хачатуряна, которые просили вернуть уголовное дело прокурору. Также они не согласились с предъявленными обвинениями и хотят добиться реабилитации с вынесением оправдательного приговора.

Дело Хачатуряна рассматривает коллегия из трех судей. Заседание в Бутырском районном суде проходило в закрытом режиме.

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Фигурант посмертно обвиняется в совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконном обороте и изготовлении порнографических материалов.

На сегодняшнем заседании суд выслушал мнение участников процесса по предъявленному обвинению и определил порядок расследования доказательств

Родные сестры Хачатуряна не согласились с предъявлением обвинения, а также прекращением уголовного дела в связи с его смертью. Они полагают, что позиция их племянниц — дочерей погибшего является просто оговором отца и способом защиты от предъявленного обвинения.

«Рассмотрены ходатайства представителей потерпевших о возвращении дела прокуратуру. На данный момент судом признаны преждевременными, ходатайства оставили без удовлетворения», — сообщил источник «360».

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. Его дочери, которым на тот момент было 17,18 и 19 лет, нанесли ему удары ножом и молотком.