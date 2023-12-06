Криминал 06 декабря 2023, 15:48 Стали известны детали задержания членов ОПГ, убивавшей по заказу Хинштейн: по делу ОПГ из 1990-х задержали начальник штаба СОБР «Рысь» РИА «Новости»

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Задержание членов организованной преступной группировки, причастной к громким заказным убийствам, проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в прошлом занимал должность советника директора этого ведомства.

Он обратил внимание, что среди задержанных оказались действующие сотрудники Росгвардии.

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«В их числе — начальник штаба СОБР „Рысь“ Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных», — отметил парламентарий.

Хинштейн добавил, что члены банды в начале нулевых выполняли заказные убийства, похищали людей, а также занимались разбоем. Большинство задержанных в то время служили в СОБР, подытожил он.

В МВД сообщили, что ОПГ, в которую входили около 20 человек, появилась в конце 1990-х. Ее членов обвинили в совершении более чем 30 резонансных преступлений, в том числе в убийстве советника министра путей сообщения в 2002 году.