Стала известна новая схема мошенничества через Zoom

Он пояснил, что мошенники под предлогом получения «денежной компенсации в связи с COVID-19» заманивают людей на сомнительные сайты, через которые похищают данные банковских карт.

Эксперт уточнил, что при регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям объемом в 64 знака. Этим и пользуются мошенники.

«Соответственно, человек относится к этому письму без лишних опасений. В этом письме какая-нибудь „вкусная“ фраза и опасная ссылка, которая уже ведет на мошеннический сайт», — рассказал Масалович.

Он уточнил, что для избежания неприятных инцидентов следует не идти на контакт с непонятными пользователям и не переходить по сомнительным ссылкам.

«Советую всем на листочке записать „молитву“ из двух фраз и зачитывать ее вслух перед тем, как что-то сделать: „Меня хотят развести. Следующие три минуты я потрачу на то, чтобы проверить, как меня сейчас разводят“», — заключил эксперт.