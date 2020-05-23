Стала известна личность захватчика заложников в Альфа-Банке

Захватчиком заложников в Альфа-Банке в Москве оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Против него возбудили уголовное дело.

По информации «МК», на отделение банка напал 34-летний Алексей Б. из Нижневартовска.

После нападения на банк следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников. В столичном СК подтвердили, что у нападавшего при себе был предмет, похожий на взрывное устройство.

«В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в Следственном комитете.

Захват заложников наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу. Одна из работниц успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему большинство сотрудников и посетителей смогли эвакуироваться, а к месту происшествия прибыли правоохранители.

Мужчина удерживал в заложниках всего одного человека. Его спасли силовики, когда взяли здание штурмом.