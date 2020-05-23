Стала известна личность захватчика заложников в Альфа-Банке
По информации «МК», на отделение банка напал 34-летний Алексей Б. из Нижневартовска.
После нападения на банк следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников. В столичном СК подтвердили, что у нападавшего при себе был предмет, похожий на взрывное устройство.
«В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в Следственном комитете.
Захват заложников наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу. Одна из работниц успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему большинство сотрудников и посетителей смогли эвакуироваться, а к месту происшествия прибыли правоохранители.
Мужчина удерживал в заложниках всего одного человека. Его спасли силовики, когда взяли здание штурмом.