Бывший сотрудник ДПС Александр Аржанухин — тот человек, который проходит по делу о коррупции в ГИБДД Ставрополя и который сейчас находится в коме. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что он был уволен из органов в 2020 году по состоянию здоровья. Аржанухина в числе прочих задержали по делу о коррупции в ГИБДД Ставрополья. Однако в какой-то момент ему стало плохо — и его госпитализировали. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заметил, что мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Громкий скандал, связанный с получением правоохранителями многомиллионных взяток, произошел в регионе 20 июля. Тогда стало известно о задержании начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова.

Следствие считает, что он и его подельники продавали пропуска фурам, перевозящим зерно и стройматериалы. Однако еще больший резонанс вызвал особняк Сафонова, который по убранству больше похож на дворец. Сам начальник УГИБДД заявил, что это дом его гражданской жены и что он переехал туда, когда уже ремонт был сделан.

СК открыл уголовное дело о создании преступного сообщества и взяточничестве.