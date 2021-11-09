Стала известна личность погибшего в ходе спецоперации сотрудника СОБР

Погибшим в Санкт-Петербурге во время исполнения своих должностных обязанностей оказался старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров. Он участвовал в операции по поимке телефонных мошенников. Его личность в разговоре с Lenta.ru раскрыл официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Захарову было 48 лет. Он служил в правоохранительных органах с 2003 года, получил медаль Суворова и медаль «За отличие в охране общественного порядка». У бойца СОБР остались жена и трое детей.

Утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводили спецоперацию по поимке подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из мошенников был за рулем автомобиля Fiat Ducato, он сбил и переехал Захарова, который преградил ему путь. От полученных травм подполковник скончался на месте.

После этого в городе ввели план «Перехват». Примерно через час подозреваемого задержали и доставили в полицию. Его личность устанавливается. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для него.