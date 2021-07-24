Стала известна личность погибшего при крушении самолета под Хабаровском

При крушении легкомоторного самолета Sierra P2002 в Хабаровском крае погибла президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве напомнили, что легкомоторный самолет потерпел крушение в районе посадочной площадки Калинка в Хабаровском крае. На борту воздушного судна находились два человека. Мужчина погиб на месте. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Следователи установили, что погибшая — это президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. В данный момент сотрудники ведомства изъяли образцы топлива с места аварии, а также назначили необходимые экспертизы, чтобы установить причины и обстоятельства крушения.

В СК рассматривают три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности самолета и неблагоприятные погодные условия. Ранее появилось видео с места крушения самолета. На опубликованных кадрах можно увидеть, что фюзеляж самолета распался на части.