Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор Ефремову

Рассмотрением апелляционных жалоб по уголовному делу Михаила Ефремова займется Мосгорсуд. Заседание назначено на 20 октября, сообщили в пресс-службе.

Пока точно не известно, будет ли артист присутствовать на рассмотрении жалоб лично. Все зависит от дальнейшей эпидемической обстановки.

«Рассмотрение назначено на 11:00 20 октября. <…> Планируется реальная доставка», — подчеркнули в пресс-службе Мосгорсуда.

Уголовное дело передал Пресненский суд столицы. Теперь Мосгорсуду предстоит рассмотреть две личных жалобы Ефремова на приговор. Подавая апелляции, Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. Актер объяснил свою прошлую позицию давлением со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева. Юрист представлял интересы артиста вплоть до оглашения вердикта по делу о смертельном ДТП.

Михаила Ефремова признали виновным в аварии в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили водительских прав на три года. Его внедорожник 8 июня врезался в грузовой фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов после случившегося.