Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор Ефремову
Пока точно не известно, будет ли артист присутствовать на рассмотрении жалоб лично. Все зависит от дальнейшей эпидемической обстановки.
«Рассмотрение назначено на 11:00 20 октября. <…> Планируется реальная доставка», — подчеркнули в пресс-службе Мосгорсуда.
Уголовное дело передал Пресненский суд столицы. Теперь Мосгорсуду предстоит рассмотреть две личных жалобы Ефремова на приговор. Подавая апелляции, Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. Актер объяснил свою прошлую позицию давлением со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева. Юрист представлял интересы артиста вплоть до оглашения вердикта по делу о смертельном ДТП.
Михаила Ефремова признали виновным в аварии в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили водительских прав на три года. Его внедорожник 8 июня врезался в грузовой фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов после случившегося.