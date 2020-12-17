Стала известна дальнейшая судьба безногого десантника, которого освободили из плена в Ленобласти

Безногому ветерану чеченской войны, которого освободили из плена в Ленобласти, восстановят документы и отправят домой. Об этом сообщил «360» основатель движения Альтернатива Олег Мельников.

Бывший пленный сейчас находится в больнице, документы восстановят после выписки. Если никто из родственников его не заберет, тогда мужчину поселят в социальную гостиницу.

Бывшего десантника нашли случайно. На горячую линию волонтерской организации позвонила женщина, которая рассказала, что на улице встретила безногого мужчину. Он попросил о помощи и рассказал, что его похитили и заставляют попрошайничать.

«Наш сотрудник выяснил, что это уроженец Нижнего Новгорода, участник чеченской кампании, где ему оторвало ноги под Гудермесом. Четыре месяца назад его похитили в родном городе, когда он гулял по улице, отобрали документы и заставили попрошайничать в Ленинградской области. После этого вместе с сотрудниками полиции мы приехали на указанное женщиной место. Нашли семью цыган, которые были причастны к его удержанию», — рассказал Мельников.

Основатель волонтерского движения также отметил, что семья может быть причастна к еще одному похищению мужчины из Тульской области.

СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору».