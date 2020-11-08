Стал известен мотив стрелка, устроившего расправу на вписке в Екатеринбурге

Убийство произошло в ночь на 7 ноября в одной из квартир на улице Социалистической. Там проводили время трое мужчин и три девушки. Как рассказала E1.ru сестра одной из девушек, они познакомились с мужчинами в группе «Вписки Екатеринбург» во «ВКонтакте». Вначале компания встретилась в ТРЦ «Радуга Парк», после они поехали на квартиру к 34-летнему Дмитрию, который и отрыл огонь из карабина «Сайга». Он убил двух своих приятелей и одну девушку, еще одну ранил, а затем покончил с собой. Оставшаяся 16-летняя гостья притворилась мертвой и не пострадала.

По словам Светланы, знакомой девушки, которая погибла, в компании все «было нормально», пока Дмитрий не начал «приставать к девчонкам».

«Они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял», — сообщила она.

Сестра девушки, притворившейся мертвой, рассказала, что часть компании сидела в комнате, другая — на кухне. В какой-то момент Дмитрий «резко зашел в комнату», сказал: «А теперь мы, ребята, поиграем» и выстрелил в первую жертву. После чего продолжил стрельбу.