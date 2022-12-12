Эксклюзив 12 декабря 2022, 13:14 «Стал бить кулаками». Официантка из бара в Санкт-Петербурге рассказала о нападении посетителя с пистолетом МВД Санкт-Петербурга возбудило дело после нападения на официантку в городском стрип-баре

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На сотрудников стрип-бара в Санкт-Петербурге напал посетитель с пистолетом. Пострадавшая официантка заведения Наталья Решетникова рассказала «360», как ей удалось спастись от рук злоумышленника.

Напал с пистолетом

По словам собеседницы «360», мужчина подошел к барной стойке и в какой-то момент начал агрессивно себя вести. Он стал кричать, а потом кинул в официантку бутылку с санитайзером. После он достал пистолет и попытался выстрелить, но случилась осечка.

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«Я в этот момент очень сильно испугалась, присела за барную стойку. Выстрелов не было, потому что не было патронов внутри, он просто нажимал на курок. То есть он перезаряжает пистолет, нажимает на курок — ничего не было, как осечка происходит», — рассказала Наталья Решетникова.

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Она присела за барную стойку. Мужчина пробрался к ней. Тогда официантка схватила стул, чтобы припугнуть нападавшего.

«Он выхватил этот стул, начал меня избивать, потом повалил на пол, стал бить кулаками, сел на меня. В тот момент я, видимо, потеряла сознание, я даже не помню, что было», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, нападавшего оттащил кто-то из посетителей. В этот момент ей удалось встать и убежать. Сейчас она в больнице — у нее сотрясение мозга, рассечение лба и другие травмы.

Полиция возбудила уголовное дело

Утром 11 декабря в полицию поступил вызов. Сотрудники ночного заведения пожаловались на посетителя, напавшего на персонал клуба. Нападавшим оказался нетрезвый мужчина 1991 года рождения — у него изъяли травматический пистолет, сообщили в пресс-службе ОМВД по Санкт-Петербургу.

После конфликта правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину задержали — выяснилось, что ранее он был судим.

Ранее двое неизвестных в Санкт-Петербурге напали на диджея. В подъезде дома у него отобрали пульт. Злоумышленников объявили в розыск.