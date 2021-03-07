Стая бродячих собак покусала ребенка в Коми

Уголовное дело возбудили после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в Республике Коми. Сейчас пострадавшая находится на лечении в больнице. Об этом сообщило республиканское СУ СК РФ.

«По факту нападения безнадзорных собак на девочку в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сказано в сообщении.



Следователи начали проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники ведомства установят виновных, а именно организации, которые занимаются отловом бродячих собак.

Животные напали на девочку 27 февраля, когда она шла к тете в соседний дом. У ребенка зафиксированы раны головы, лица и ног.

Пострадавшего ребенка прооперировали в Печорской ЦРБ,. После этого ее отравили в реанимацию. Врачи оценили ее состояние, как стабильно тяжелое.

В начале марта в администрации муниципального района «Печора» сообщили РИА «Новости», что девочку перевели в травматологическое отделение.

Еще одно нападение собак закончилось трагически — погибла женщина. Жители городка в Республике Тыва негодуют, а чиновники лишь грозят штрафами. Собаки тем временем продолжают гулять по улицам.