Стая бездомных собак загрызла пенсионерку в Перми

Труп женщины нашли в минувшую субботу на улице Клыкова. По данным следствия, бродячие собаки напали на пенсионерку, когда она возвращалась домой от гостей. От полученных укусов она скончалась на месте.

«Смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, которые не выполнили обязанностей по регулированию численности бездомных животных.