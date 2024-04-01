Криминал 01 апреля 2024, 16:07 Ссора в кафе в Кемерове закончилась стрельбой и убийством

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В Кемерове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела после того, как выстрелил в незнакомца из-за конфликта в кафе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на в СУ СКР по Кузбассу.

Молодой человек поссорился с 27-летним посетителем заведения. Конфликт закончился быстро: более молодой его участник достал пистолет и дважды выстрелил в обидчика. Пострадавший погиб на месте, а стрелок сбежал. Его почти сразу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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