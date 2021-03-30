Ссора супругов на Камчатке закончилась смертью одного из них

Пьяная женщина из Петропавловска-Камчатского в пылу ударила ножом супруга. Она поранила мужу грудь и спину. Мужчина погиб на месте.

Нетрезвая женщина, как минимум, четырежды ударила супруга. Данная информация появилась на сайте Следственного Комитета по Камчатскому краю. Подозреваемую задержали. Ей оказалась женщина 56 лет. Она призналась в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения, добавили в ИА Nation News.