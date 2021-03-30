facebook_pixel
    30 марта 2021, 13:25

    Ссора супругов на Камчатке закончилась смертью одного из них

    Гора Орлов

    Пьяная женщина из Петропавловска-Камчатского в пылу ударила ножом супруга. Она поранила мужу грудь и спину. Мужчина погиб на месте.

    Нетрезвая женщина, как минимум, четырежды ударила супруга. Данная информация появилась на сайте Следственного Комитета по Камчатскому краю.

    Подозреваемую задержали. Ей оказалась женщина 56 лет. Она призналась в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения, добавили в ИА Nation News.