Криминал 31 июля 2023, 20:20 Ссора с дворником оставила россиянку без глаза Жительница тюменского Ишима ослепла на один глаз после конфликта с дворником РИА «Новости»

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Неизвестная девушка с кулаками напала на жительницу города Ишима в Тюменской области. В результате пострадавшая ослепла на один глаз. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на материалы уголовного дела, напавшую на женщину натравил дворник из-за давнего конфликта.

Защитница сотрудника ЖКХ пришла в квартиру к обидчице и устроила скандал, а после дважды ударила владелицу жилплощади кулаком в глаз. В результате пострадавшая ослепла.

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Врачи областной больницы заявили, что специалистов для проведения сложной операции у них нет. Поэтому ослепшую на один глаз доставили в медицинское учреждение Тюмени. Но и там медики восстановить потерянное зрение не смогли.

Нападавшая в беседе с правоохранителями подтвердила, что действовала в интересах дворника. Свою вину она полностью признала. Суд при рассмотрении дела назначил обвиняемой условный срок в два года и выплату моральной компенсации пострадавшей в размере 200 тысяч рублей.