Ссора между мигрантами из Европы и Азии закончилась поножовщиной под Санкт-Петербургом
В общежитии в поселке Аннино выходец из юго-восточной Европы ранил ножом уроженца Средней Азии. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Уточняется, что работающий трактористом 38-летний европеец повздорил с 41-летним мигрантом из Азии. В ходе потасовки последний получил ножевое ранение в живот.
Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии, сообщил портал «Дни.ру».
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.