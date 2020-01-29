Ссора между мигрантами из Европы и Азии закончилась поножовщиной под Санкт-Петербургом

Уточняется, что работающий трактористом 38-летний европеец повздорил с 41-летним мигрантом из Азии. В ходе потасовки последний получил ножевое ранение в живот.

Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии, сообщил портал «Дни.ру».

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.