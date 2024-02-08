Криминал 08 февраля 2024, 01:43 США выдали россиянина, которого на родине обвинили в эксплуатации детей США выдали России ее гражданина, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей Freepik

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США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, которого обвинили на родине в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная служба Штатов, передало РИА «Новости».

В пресс-службе МВД РФ подтвердили данные иностранных коллег и отметили, что Лекомцева вносили в международный розыск за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Разбирательство началось после происшествия в 2014 году, из-за подозреваемого пострадал девятилетний мальчик из Тюмени.

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Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США в городе Сиэтле отправили 45-летнего россиянина на родину 26 января. В Америку мужчина приехал в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м году его арестовали местные сотрудники правоохранительных органов, когда узнали о розыске в РФ.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье Михаил Борзых мог скрыться за границей. СК потребовал его заочного ареста.