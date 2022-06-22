США не разрешили вывезти сотрудников российских загранучреждений

США не выдали разрешение на прилет спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. Вызывающее поведение американских властей не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по ситуации появился на сайте ведомства.

«В администрации Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что, по сути, речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — заметила Захарова.

Она напомнила, что ранее МИД уже предупреждал о контрмерах, «в том числе асимметричного характера», которые последуют в случае отказа в допуске спецборта. О принятых мерах Соединенным Штатам сообщат «в установленном порядке по дипломатическим каналам».

Мария Захарова констатировала, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые «и без того находятся в плачевном состоянии».