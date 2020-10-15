США депортируют основателя бренда «Довгань» в Эстонию

В США за нарушение миграционного законодательства задержали основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. В страну он приехал под именем Германа Хайнманна, эстонского гражданина. Бизнесмена готовятся депортировать.

Предприниматель прибыл на территорию Соединенных Штатов еще 18 февраля, рассказали ТАСС в Службе иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе.

«56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса», — уточнил официальный представитель ведомства Алекс Понс. Он добавил, что иностранец приехал в рамках программы безвизового въезда, но США, как того требует закон, так и не покинул.

Арестовали Лиллевяли 18 августа. Сейчас он находится в тюрьме штата Калифорния «в ожидании выдворения» из страны. Американские власти намерены его депортировать в Эстонию.

Понс напомнил, что безвизовый въезд позволял бизнесмену пробыть в США максимум 90 дней. В случае чрезвычайных обстоятельств срок можно продлить еще на 30 дней.

Герман Лиллевяли, напомнил сайт RT, является основателем групп компаний GL Financial Group, а также совладельцем брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven. В России его обвинили в мошенничестве. Следствие считает его причастным к расхищению средств состоятельных клиентов.