«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО
Он заявил, что ученый оказался наедине со своей трагедией и ни с кем, кроме защитников и тюремных охранников общаться не может.
Адвокатов для защиты Соколова наняли его коллегиПодробнее
«Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок», — поделился адвокат.
Он отметил, что в данный момент, несмотря на свое полуживое состояние Соколов сотрудничает с криминалистами, которые изучают его дело,
«Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы», — пояснил Александр Почуев.
Он заявил, что адвокатов радует, что в изоляторе нет телевизора и Соколов не видит, как его дело освещается в СМИ. Также ему не рассказали об его увольнении из СПбГУ.
«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат.
Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире. Средства на защиту выделили его коллеги. Сегодня адвокаты обжаловали арест Соколова в суде. Как пояснил Алексей Почуев, под домашним арестом профессор мог бы эмоционально стабилизироваться.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал профессора Соколова до 8 января следующего года. По версии следствия, Соколов застрелил из обреза свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, а после решил избавиться от тела. После задержания Соколов дал признательные показания.