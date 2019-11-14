«Срывается на слезы»: адвокат рассказал о состоянии профессора в СИЗО

Физическое состояние арестованного по обвинению в убийстве профессора Олега Соколова удовлетворительное, но морально он очень сильно подавлен, хотя сейчас ситуация стабилизировалась. Об этом «360» рассказал руководитель адвокатской группы, которая занимается защитой ученого Александр Почуев.

Он заявил, что ученый оказался наедине со своей трагедией и ни с кем, кроме защитников и тюремных охранников общаться не может.

Адвокатов для защиты Соколова наняли его коллеги Подробнее

«Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок», — поделился адвокат.

Он отметил, что в данный момент, несмотря на свое полуживое состояние Соколов сотрудничает с криминалистами, которые изучают его дело,

«Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы», — пояснил Александр Почуев.

Он заявил, что адвокатов радует, что в изоляторе нет телевизора и Соколов не видит, как его дело освещается в СМИ. Также ему не рассказали об его увольнении из СПбГУ.

«Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что сам Соколов не может оплатить услуги адвокатов, так как все деньги у него остались на карточках, которые лежат в опечатанной квартире. Средства на защиту выделили его коллеги. Сегодня адвокаты обжаловали арест Соколова в суде. Как пояснил Алексей Почуев, под домашним арестом профессор мог бы эмоционально стабилизироваться.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал профессора Соколова до 8 января следующего года. По версии следствия, Соколов застрелил из обреза свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, а после решил избавиться от тела. После задержания Соколов дал признательные показания.