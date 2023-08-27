27 августа 2023, 19:49
Срок следствия по делу Треповой продлили на три месяца
Суд продлил срок следствия по делу Дарьи Треповой до 2 декабря
Срок следствия по делу Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, продлили до 2 декабря. Это следует из текста постановления суда, сообщил ТАСС.
«21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до восьми месяцев, то есть до 2 декабря 2023 года», — указано в тексте постановления суда о продлении ареста.
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Ранее следствие попросило Басманный суд Москвы продлить срок ареста Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, до зимы. До этого суд продлевал ее арест до 2 сентября.
В середине лета Треповой* предъявили обвинение. Ей вменили совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. В апреле она передала военкору Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.
Настоящее имя Татарского — Максим Фомин. Он погиб в петербургском кафе на Университетской набережной во время патриотической встречи. Погибший блогер и военкор Владлен Татарский был неординарным человеком, боролся с предателями, его убийство вызвало шок.
Президент Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил главе государства учредить День военкора 25 апреля.
* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.
Санкт-Петербург
Суд
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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