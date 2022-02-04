«Они должны сидеть»: отец убитой в Костроме девочки поддержал пожизненный срок для педофилов

Семья погибшей от рук рецидивистов в Костроме девочки продолжает следить за ходом расследования. Как рассказал отец ребенка в беседе с «360», он каждый день созванивается со следователем и выясняет, как идет дело.

По его словам, ему пришлось взять себя в руки, чтобы поддерживать жену и помогать старшему сыну, который учится во втором классе.

Мужчина заявил, что также следит за ходом уголовного дела против полицейских, которые не уследили за вышедшим на свободу педофилом.

«Нужно наказать именно их, потому что они не справились со своей работой, со своими прямыми обязанностями», — подчеркнул он.

Также отец девочки заявил, что полностью поддерживает закон о пожизненном наказании за повторные преступления против детей.

«Они должны сидеть пожизненно, тем более кто попадается во второй раз. Я постоянно созваниваюсь со следователем и слежу за ходом дела», — добавил он.

Во время беседы с «360», отец девочки поблагодарил адвоката семьи Андрея Алешкина и отметил, что когда обвиняемых в убийстве поймали, в социальных сетях появилось множество сообщений, что им готовят страшную месть в местах заключения. Но это было только в первое время. Сейчас уже подобных сообщений меньше.

Пропавшую в Костроме пятилетнюю девочку искали полиция и волонтеры. Тело ребенка нашли в местном общежитии. По подозрению в убийстве криминалисты задержали двоих ранее судимых мужчин. Один отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию, другой сидел за кражу. В ходе допроса они дали признательные показания.

После стало известно, что в отношении полицейских, которые не уследили за вышедшими на свободу рецидивистами, завели дело о халатности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что они не уследили за вышедшим на свободу педофилом.

Сегодня стало известно, что обвиняемых в убийстве ребенка этапировали в Москву для для проведения психиатрической экспертизы. Они находятся под усиленной охраной в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов, совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка. Такое же наказание ждет серийных насильников детей.