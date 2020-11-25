Срок ареста Фургала продлили до 9 марта

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он пробудет под стражей до 9 марта, сообщил адвокат Михаил Карапетян.

«Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта», — привел слова правозащитника ТАСС.

По словам Карапетяна, решение суда будет обжаловано. Заседание проходило 25 ноября в закрытом режиме. Прокурор и следствие попросили не приглашать в зал родственников бывшего губернатора. Сам Фургал и его адвокаты настаивали, чтобы слушание проходило в открытом режиме. На рассмотрении ходатайства защита предлагала отправить обвиняемого под домашний арест. Сейчас экс-глава региона находится в СИЗО.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске в ночь на 9 июля. Его обвинили в организации убийств двух бизнесменов и покушении на предпринимателя в 2004–2005 годах. За эти преступления бывшему губернатору грозит пожизненное заключение. Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что Фургал нуждается в компьютерной томографии. Незадолго до ареста врачи выявили у мужчины некие проблемы со здоровьем.