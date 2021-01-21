Срочника Шамсутдинова обязали выплатить почти 11 млн рублей компенсации семьям погибших

Помимо отбывания тюремного срока, Рамиль Шамсутдинов должен выплатить 10,8 миллиона рублей в качестве компенсации семьям погибших. Об этом «360» рассказал его адвокат Равиль Тугушев.

«Окончательная сумма [штрафа] там идет 10,8 [миллиона рублей]. Четыре иска удовлетворили по полтора миллиона. Один иск был 1,1 [миллиона рублей] и еще один, по-моему, 1,2 [миллиона рублей]», — пояснил Тугушев.

Адвокат добавил, что защита Шамсутдинова считает вынесенное судом наказание слишком строгим.

21 января суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Осенью 2019 года Шамсутдинов открыл огонь из автомата в воинской части Забайкалья. Он застрелил восемь человек, двое получили ранения. Солдат признал свою вину и заявил, что во время службы над ним издевались. Позже осужденный написал открытое письмо, в котором попросил прощения у родственников убитых.