Криминал 12 февраля 2024, 17:03 Срезавших скальп с подростка в Электростали приговорили к колонии Суд Электростали приговорил срезавших скальп с подростка к 3,5 года колонии РИА «Новости»

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Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, такое решение вынес Электростальский городской суд.

Фигурантов дела признали виновными в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений, а также в применении насилия и угрозах. Кроме вынесенного решения по уголовным делам, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Теперь подсудимые обязаны выплатить 750 тысяч рублей пережившим нападение подросткам.

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Пьяные мужчины напали на молодых людей в Электростали в июле прошлого года. Нетрезвым хулиганам не понравилось, что у одного из встретившихся им подростков окрашены волосы.

Сначала злоумышленники угрожали молодым людям, а после один из них достал нож и срезал волосы с головы парня, срезав также часть кожи. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали помощь.

По словам представителя лечебного учреждения Антона Мелешкина, полученные пострадавшим раны сильно кровоточили. Поэтому в больнице пациента оставили на 10 дней.

После лечения пострадавшего ждет долгая реабилитация. Врачи планировали провести пластическую операцию на коже головы, а также пересадку волос на пострадавшие участки.