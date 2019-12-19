Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что среди пяти человек, получивших ранения в результате стрельбы на Лубянке, есть одно гражданское лицо.

Она подтвердила, что вечером 19 декабря 2019 года неизвестный мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщила Петренко.

По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, возбужденное уголовное было передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.