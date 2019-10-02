«Сразу спросил, есть ли машина»: москвичка обвинила бывшего в обмане

Всероссийский альфонс — так прозвали 39-летнего уроженца города Александров его бывшие девушки. Мужчина якобы встречался со многими, но неизменным было одно — его женщины оставались без машин и без денег.

По словам девушек, мужчина производил впечатление успешного человека, задаривал подарками. Жертвами стали девушки не только из столицы, но также из Московской и Владимирской областей. Очевидцы уверяют, что мужчину разыскивают даже в Белоруссии.

Интеллигентная москвичка Александра познакомилась со случайным прохожим на строительном рынке. Он помог ей установить багажник на крышу машины, поинтересовался семейным положением. Девушка рассказала, что не могла даже подумать, что ее новый знакомый находится в федеральном розыске и якобы дважды сидел.

По словам Александры, мужчина оказывал на нее давление и убеждал продать автомобиль. Девушка сдалась спустя три месяца. Без расписок она отдала машину Hyundai и вложила деньги в якобы его бизнес. В итоге, рассказала девушка, она осталась без иномарки и без денег. Первое время он якобы брал машины в аренду, выдавая их за свои. Но последние полтора года Александра ходит пешком.

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Позже девушка выяснила, что ее бывший оказался вовсе не Иваном, как он представлялся, а Дмитрием. Она узнала об этом случайно, когда обратилась за помощью к его знакомым. По словам Александры, мужчина дважды сидел в тюрьме: первый раз за подделку документов, потом — за мошенничество.

В 2015 году мужчина сел за решетку на 4,5 года — в СМИ писали, что он обманул около 50 девушек, но следствие доказало только 10 эпизодов. По информации Александры, он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Девушка рассказала, что в отделении полиции заявление у Александры не приняли, так как квалифицировали отношения как гражданско-правовые. Ведь получается, что Александра добровольно передала мужчине имущество, значит, состава преступления нет.

Еще одна якобы обманутая девушка — Алена из Подмосковья. Девушка в разводе, воспитывает ребенка. У нее есть квартира в небольшом городке, а раньше был еще и внедорожник, который она якобы отдала Дмитрию.

«Познакомилась на сайте знакомств. Он меня сразу спросил, есть ли машина. На следующий день он меня пригласил в Сергиев Посад для знакомства в кафе. Я приехала на своей машине, он — на Hummer со своим водителем», — рассказала девушка.

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По словам Алены, Дмитрий действовал по старому сценарию: ресторан, отель, алкоголь и, наконец, уговоры сменить работу. Почти через месяц после знакомства она отдала ему свою машину на продажу.

«Вот типа я лесом занимаюсь, у меня штраф будет. Надо за этот лес заплатить. Я была в неадекватном состоянии, я была под алкоголем. Отдала ему практически все, перевела почти 300 тысяч», — пожаловалась Алена.

В обмане мужчину обвиняют как минимум с десяток девушек. Они создали группу, в которой обмениваются информацией о том, кого ищут не только они, но и сотрудники органов МВД, причем как России, так и Белоруссии.

Юристы говорят, что у пострадавших есть два пути: обратиться в правоохранительные органы и в суд. Там должны во всем разобраться. Играть в сыщиков самостоятельно не стоит.