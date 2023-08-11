11 августа 2023, 14:15
Сразу семь уголовных дел возбудили против врача поликлиники в Москве
Врача московской поликлиники задержали за махинации с дорогими импортными лекарствами
Против врача поликлиники, расположенной на юго-западе Москвы, возбудили сразу семь уголовных дел. Об этом рассказала пресс-служба МВД.
«В Москве сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по району Теплый Стан в отношении 39-летнего врача поликлиники на Ленинском проспекте возбуждено семь уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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По данным полиции, мужчина предлагал пациентам лечение с помощью дорогостоящих препаратов, но фактически использовал более дешевые лекарства. Он также убеждал некоторых пациентов приобрести у него импортные медикаменты, получал за них плату, но не предоставлял товар.
Кроме того, он занял определенную сумму денег у своего коллеги на покупку средств связи, обещая вернуть долг, но не сдержал обещания.
Врача задержали, сейчас он находится под стражей.
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МВД РФ
Преступления
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Москва 2023
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