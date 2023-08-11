Криминал 11 августа 2023, 14:15 Сразу семь уголовных дел возбудили против врача поликлиники в Москве Врача московской поликлиники задержали за махинации с дорогими импортными лекарствами РИА «Новости»

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Против врача поликлиники, расположенной на юго-западе Москвы, возбудили сразу семь уголовных дел. Об этом рассказала пресс-служба МВД.

«В Москве сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по району Теплый Стан в отношении 39-летнего врача поликлиники на Ленинском проспекте возбуждено семь уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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По данным полиции, мужчина предлагал пациентам лечение с помощью дорогостоящих препаратов, но фактически использовал более дешевые лекарства. Он также убеждал некоторых пациентов приобрести у него импортные медикаменты, получал за них плату, но не предоставлял товар.

Кроме того, он занял определенную сумму денег у своего коллеги на покупку средств связи, обещая вернуть долг, но не сдержал обещания.

Врача задержали, сейчас он находится под стражей.

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