Спущенная на алтайского полицейского собака разодрала ему ногу. Видео

В Алтайском крае на сотрудника транспортной полиции натравили собаку. Правоохранители пришли с проверкой в частный дом, где им оказались не рады. Против спустившей с привязи пса женщины возбудили дело.

Оперативники регионального ЛУ МВД получили информацию, что на одном из транспортных предприятий воруют дизельное топливо. Горючее, по данным полицейских, хранилось в доме у одного из его сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Хозяин дома и его жена стали мешать сотрудникам правоохранительных органов, когда те осматривали приусадебную территорию. Женщина спустила с цепи дворовую собаку и натравила ее на одного из полицейских.

«Сотрудник транспортной полиции получил рваные раны правой голени», — подчеркнули в ведомстве. Его отвезли в больницу, где врачи оказали пострадавшему помощь. Сейчас мужчину лечат амбулаторно.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило против 56-летней местной жительницы уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Проверка информации о хищениях топлива продолжается. Полиции предстоит выяснить, откуда в гараже частного дома взялись пять 200-литровых бочек с горючим.