«Спровоцировал, подрались». Появилось видео допроса задержанных за избиение в переходе метро Москвы

Молодые люди, задержанные по подозрению в избиении мужчины в переходе на станцию метро «Комсомольская», заявили, что пострадавший их словесно спровоцировал. Видео с допросом опубликовал столичный главк МВД.

Двое из участников конфликта свои лица скрыли медицинскими масками. При этом первый давать показания не захотел. Объяснил это личными интересами. Второй оказался разговорчивей.

«Спровоцировал, подрались», — ответил он на вопрос, с чего начался конфликт. Третий участник драки лицо скрывать не стал, но не сказал ни слова.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по кадрам с размещенного в социальных сетях видеоролика удалось установить личности всех участников конфликта. В результате они задержали трех жителей Кемеровской области. По факту избиения завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвинения задержанным пока не предъявили.

Нападение в переходе на «Комсомольской» произошло в минувшее воскресенье, 5 декабря. По данным СМИ, трое молодых людей задирали проходившую мимо пару. Когда их одернул проходящий мужчина, то они переключились на него и сильно избили.