Криминал 08 июля 2023, 21:01 Спрятанный в железной бочке труп девушки нашли на балконе дома в Великом Новгороде Поиски спрятавшего труп девушки в железной бочке начались в Великом Новгороде Пресс-служба Генпрокуратуры

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Тело молодой девушки нашли на балконе в квартире жилого дома в Великом Новгороде. В ходе предварительного осмотра следователи обнаружили у погибшей признаки насильственной смерти и завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Издание 53 News со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Анастасию Садриеву уточнило, что в полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась местная жительница.

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В сопровождении правоохранителей она пришла на квартиру, которую снимала девушка. На балконе обнаружили железную бочку. Когда они ее открыли, то внутри нашли завернутое в пленку тело убитой.

Сейчас криминалисты вместе с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства убийства. Правоохранители начали поиски причастных к расправе.