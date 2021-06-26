Справивший нужду на крыше храма в Улан-Удэ попал под уголовное дело

Следователи Бурятии завели уголовное дело в отношении молодого человека, помочившегося на крыше храма в столице республики. Его обвинили в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что юноша залез на крышу Свято-Одигитриевского кафедрального собора, который имеет статус памятника архитектуры. Храм построен в стиле сибирского барокко середины XVIII века.

Своим поведением молодой человек выразил неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Юношу, который не дотерпел до туалета, задержали полицейские. Он признался, что был пьян и хотел посмотреть на город с высоты. На допросе он принес извинения перед верующими и всеми жителями республики.

На крыше храма молодой человек находился вместе с другом. Провели они там всего 15 минут. Момент, когда парень справлял нужду, попал в объектив камеры наблюдения и быстро разошелся по Сети.