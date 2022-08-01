Снижение числа киберпреступников назвали временным. У них появились новые способы красть деньги

Количество звонков от телефонных мошенников и выманивания личных данных у россиян через интернет снизилось в 2022 году впервые за пять лет. Об этом со ссылкой на статистику МВД сообщила газета «Известия». Специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе с «360» назвал это явление временным и рассказал о новых необычных способах мошенников создавать бот-сети при помощи гаджетов россиян для последующих атак.

По словам эксперта, снижение числа звонков от мошенников полностью прекратилось после начала специальной военной операции. Седов объяснил это тем, что кол-центры, откуда работали злоумышленники, переехали в другие страны.

«Это поставило крест на версии о том что эти звонки совершались из мест лишения свободы. Много раз писали о том, что ни один такой факт не подтвердился», — подчеркнул специалист.

Вторым фактором, который сказался на работе кибермошенников, стало прекращение работы в России мировых платежных систем.

«Злоумышленникам стало сложнее выводить средства на промежуточные кошельки, переводить деньги в криптовалюту. Теперь процесс занимает больше времени и стоит дороже», — рассказал эксперт.

Кроме того, помогла осведомленность населения о приемах кибермошенников. Ничего нового они не придумали и действуют по двум обычным сценариям, выводя потенциальную жертву из равновесия.

«Это можно сделать или вау-эффектом — „вы выиграли миллион“, либо каким-то шокирующим фактом. После этого злоумышленники переключаются из категории гонца с плохими новостями в категорию друга, предлагая решение, которое требует ввести данные на каком-либо сайте», — рассказал эксперт.

По словам Седова, некоторые случаи киберпреступлений просто не регистрируются, потому что фактического ущерба нет. В качестве примера он привел ситуацию в Сибири, когда неизвестные злоумышленники объявили о финальной распродаже уходящих из России брендов. Для этого они создали сайт, где покупатели делали заказы. Но товары не пришли, а деньги не списались. Но целью киберпреступников были не деньги, а личные данные людей, которые превратились в товар.

Эксперт подчеркнул, что кибермошенники, действующие из-за границы, начали использовать политические заявления. Новые контакты потенциальных жертв они получают от политически активных инсайдеров в крупных компаниях.

Если раньше для того, чтобы использовать чужой адрес устройства (IP) в качестве соучастника преступной бот-сети, нужно было его взломать и инфицировать вредоносным ПО, то сейчас это упростилось. Владельцы гаджетов под впечатлением от новостного фона сами готовы добровольно устанавливать у себя необходимое ПО, чтобы стать участником кибератаки на «неприятельские» ресурсы в Сети, тем самым выражая свои политические взгляды, отметил эксперт. Но тут есть ряд нюансов: во-первых, нет никаких гарантий, что атака будет именно на те ресурсы, против которых подписывался владелец гаджета, а во-вторых, нет никаких гарантий, что установленное ПО не будет использовано для заказных атак против мирных или нейтральных целей.

«Люди готовы добровольно стать участниками преступной бот-сети. Нет никаких гарантий, что после окончания специальной операции эти гаджеты не используют против мирных граждан — больниц, частных гуманитарных фондов и так далее. Поэтому кажется, что атак стало меньше, но они просто изменили профиль. Но последствия могут быть отложенными и намного тяжелее», — заявил Седов.

Эксперт подытожил, что снижение количества киберпреступлений носило временный характер, но сейчас злоумышленники используют новые методы для получения личных данных и доступа к счетам.