Спортсмена из Армении Ашота Боляна застрелили на московской парковке

Тайский боксер Ашот Болян погиб в Москве. Тело 40-летнего армянского спортсмена вечером 13 ноября нашли на юго-западе Москвы. Его застрелили неизвестные.

Боляна обнаружили мертвым недалеко от дома №59 на Нахимовском проспекте, сообщили «360» в пресс-службе СК РФ по столице. Он был убит около 20:40.

В свете фар, уточнил сайт MK.RU, его увидел местный житель, который решил припарковаться. Смерть спортсмена подтвердил РИА «Новости» и источник в правоохранительных органах. Скорее всего, труп пролежал на парковке какое-то время. В Боляна стреляли рядом с его автомобилем — Nissan Infiniti.

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Ашот Болян становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии WPKA, победителем чемпионата мира и Кубка мира по версии IPMTF, обладателем Кубка Азии по кикбоксингу по версии WPKA. 17 раз выигрывал другие международные турниры.

Боляну принадлежит уникальный рекорд по скорости нанесения ударов. За секунду он восемь раз ударил противника руками и трижды — ногами.

Карьера Ашота Боляна завершилась в 2004 году, после переезда в Россию. Он возглавлял департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, был президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций, является главой департамента спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.