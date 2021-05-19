Спортсмен избил приезжего в центре Москвы

В центре Москвы спортсмен избил приезжего. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Драка произошла возле одного ресторана на улице Большой Дмитровке. Задержанный объяснил полицейским, что из-за возникшей личной неприязни и будучи пьяным он набросился на 24-летнего приезжего. Подозреваемому тоже 24 года, он москвич и спортсмен. В драке он также использовал профессиональные приемы.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД РФ по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД РФ Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведомство опубликовало видео с места происшествия. На нем видно, что спортсмен первый подошел к молодому человеку и толкнул его. Потом он перекинул его через себя и повалил на пол. Рядом находились еще люди, которые отогнали москвича.