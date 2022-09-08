Спортсмен и очень хороший человек. Знакомые вспомнили, каким был убитый житель Ялты | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Спортсмен и очень хороший человек. Знакомые вспомнили, каким был убитый житель Ялты Друзья жестоко убитого в Ялте: он был добрым человеком, за него никто не заступился

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Жестоко убитый накануне в Ялте молодой человек был очень хорошим, доброжелательным и порядочным. Об этом рассказали «360» его знакомые. По их словам, никто не ожидал, что с ним могло произойти подобное.

«Сергей хороший был человек, доброжелательный, порядочный парень. У него было очень много друзей. Активно занимался спортом», — рассказал Роман, друг убитого.

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Он уточнил, что убийцы — известные в округе личности, «беспредельщики». Один из них уже сидел за убийство.

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«Мы с ним работали вместе, хороший друг, товарищ», — рассказал другой друг, Сергей.

По его словам, сотворивших такое нет смысла судить. По его мнению, они достойны только высшей меры наказания — смертной казни.

«Он был просто золотым человеком. Алкоголь не употреблял, не курил, занимался спортом. Никогда ни во что не ввязывался. Он был единственным сыном у матери, у него детей не было», — рассказала подруга Екатерина.

Она отметила, что, на записи с камеры видно: когда ее друга избивали, рядом были сотрудники кафе и ничего не сделали. Она заявила, что допустивших подобное тоже следует привлечь к уголовной ответственности.

Екатерина добавила что у погибшего были сложные отношения с некой девушкой, с которой они то сходились, то расставались. И у этой девушки есть влиятельный отец, у которого не сложились отношения с молодым человеком.

Драка в Ялте произошла 6 сентября. Несколько человек накинулись на местного жителя. Позже двое неизвестных привезли пострадавшего в городскую больницу. Он находился в тяжелом состоянии, на его теле зафиксировали множество резаных ран. Врачам не удалось спасти мужчину.

Жители Ялты собрались на стихийном митинге у здания местного МВД. Горожане потребовали от полицейских проведения справедливого расследования убийства ялтинца.

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемых задержали.

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