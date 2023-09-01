Эксклюзив 01 сентября 2023, 19:10 Спортивный судья из Пушкино пытался развратить юношу Источник «360»: спортивного арбитра обвинили в развращении мальчика в Пушкино

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В Пушкино судью спортивных соревнований обвинили в развращении ребенка. Как стало известно «360», 63-летний мужчина согласился сотрудничать со следствием.

Обвиняемый в конце августа пытался совратить несовершеннолетнего, с которым встретился на одном из спортивных состязаний.

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Спустя 10 дней против мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и задержали его.

По данным следствия, судью обвиняют «в совершении преступления небольшой тяжести», но оно связано с половой неприкосновенностью несовершеннолетнего. Прокурор, по информации источника, настоял на том, чтобы мужчину отправили под домашний арест. Спортивному арбитру грозит до трех лет лишения свободы.

Сам обвиняемый и его адвокат не согласились с такой мерой пресечения. Они попросили суд либо отказать прокурору в просьбе, либо наложить запрет на определенные действия. Мужчина заверил, что будет сотрудничать со следствием.

В результате суд запретил ему на два месяца выходить за пределы квартиры с 22:00 до 07:00, общаться с потерпевшим и свидетелями, посещать игры по футболу, в которых участвуют юные спортсмены, и пользоваться телефоном и интернетом.

Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали 63-летнего тренера по каратэ по подозрению в развращении школьника.