30 августа 2023, 15:57
Спонсора международных террористов выявили в Ростовской области
ФСБ задержала уроженца Ростовской области за финансирование ИГ
Оперативники ФСБ в Ростовской области задержали местного жителя по подозрению в финансировании террористической группировки ИГ*. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
«УФСБ России по Ростовской области пресекло преступную деятельность уроженца региона, причастного к финансированию ИГ*», — отметили в ведомстве.
Реклама
Силовики установили, что подозреваемый отправлял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», осужденного за финансирование терроризма.
В доме фигуранта во время обысков обнаружили крупную сумму денег и экстремистскую литературу. В отношении него завели дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Ранее сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали гражданина России, который намеревался приобрести секретную военную продукцию для дальнейшей перепродажи, сообщал RT.
*«Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая группировка.
Терроризм
ФСБ
Реклама
Реклама