Криминал 30 августа 2023, 15:57 Спонсора международных террористов выявили в Ростовской области ФСБ задержала уроженца Ростовской области за финансирование ИГ РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ в Ростовской области задержали местного жителя по подозрению в финансировании террористической группировки ИГ*. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

«УФСБ России по Ростовской области пресекло преступную деятельность уроженца региона, причастного к финансированию ИГ*», — отметили в ведомстве.

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Силовики установили, что подозреваемый отправлял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», осужденного за финансирование терроризма.

В доме фигуранта во время обысков обнаружили крупную сумму денег и экстремистскую литературу. В отношении него завели дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали гражданина России, который намеревался приобрести секретную военную продукцию для дальнейшей перепродажи, сообщал RT.

*«Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая группировка.